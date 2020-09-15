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Помощь от «Единого Донбасса» уже получили больше 12 тысяч человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

За время работы фонда туда обратились свыше 40,5 тысяч жителей
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Помощь от фонда «Единый Донбасс» уже получили больше 12 тысяч человек

Помощь от фонда «Единый Донбасс» уже получили больше 12 тысяч человек

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За все время общественная организация «Фонд «Единый Донбасс»» приняла больше 40,5 тысячи обращений от жителей о получении помощи. Об этом сегодня сообщил председатель этой организации Олег Балыкин.

- За все время работы фонда рассмотрено 40 572 обращения, из которых одобрено 14 231 заявление. По состоянию на 14 сентября, помощь получил 12 731 заявитель, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, - рассказал Балыкин.

Фонд создан в 2017 году в рамках реализации гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса. На получение помощи могут рассчитывать и жители подконтрольного Киеву Донбасса. Перечень категорий граждан, которые имеют на нее право, опубликован на сайте «Единого Донбасса».

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