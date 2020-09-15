Заседание минской подгруппы по безопасности завершилось досрочно

Петровский район Донецка – наиболее обстреливаемый Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 15 сентября, участники минской подгруппы по безопасности не обсуждали ключевых вопросов повестки дня из-за отказа украинской стороны выполнять взятые на себя обязательства. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По причине принципиального отказа украинской стороны следовать взятым на себя ранее обязательствам и отсутствия консенсуса сторон по вопросу выполнения дополнительных мер, заседание рабочей группы по вопросам безопасности завершилось раньше назначенного времени. К обсуждению вопросов о согласовании проекта Дополнения к Рамочному решению о разведении сил и средств сторон, а также противоминной деятельности, стороны так и не приступили, - говорится в сообщении.

СЦКК практически каждый день фиксирует нарушения дополнительных мер по усилению перемирия с украинской стороны. Кроме того, Киев сорвал совместную с ДНР инспекцию под Горловкой, где ВСУ продолжают укрепляться на главной питьевой артерии Донбасса.

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