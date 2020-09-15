Командующий «ООС» Владимир Кравченко приказал своим военным захватывать беспилотники ОБСЕ в Донбассе

Командующий «ООС» Владимир Кравченко приказал своим военным уничтожать беспилотники ОБСЕ в Донбассе. Фото: ОБСЕ

Командующий операции объединенных сил генерал Владимир Кравченко приказал командирам бригад ВСУ всячески препятствовать работе беспилотников миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

- Для недопущения обнаружения техники, размещенной в городах и селах во дворах жилых домов, командующим «ООС» Кравченко на совещании 14 сентября поставлена задача командирам соединений на противодействие беспилотникам международных наблюдателей, - рассказал офицер пресс-службы.

По его словам, боевики противоздушной обороны 14-й бригады провели тренировку по управлению огнем с отработкой вопросов обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных целей.

- Командиры подразделений получили указания на захват и сопровождение беспилотников миссии ОБСЕ среднего и дальнего радиуса действия и готовность к их уничтожению по приказу командующего оперативно-тактической группировки «Север» Алексея Шандары, - сообщил представитель управления Народной милиции.

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