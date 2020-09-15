«Террор мирных жителей продолжается»: В НМ ЛНР рассказали о спецоперации СБУ в подконтрольном Киеву Донбассе

В Рубежном выявляют людей с антиукраинскими настроениями. Фото: ssu.gov.ua

Службы безопасности Украины проводят на подконтрольной Киеву территории Донбасса спецоперацию по выявлению людей с антиукраинским настроением. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Александр Мазейкин.

- У местного населения проверяются смартфоны на предмет фото и видеофиксации техники ВСУ, а также установки мобильных приложений российских разработчиков, - рассказывает представитель оборонного ведомства Республики. - При обнаружении данной информации следует обыск жилища и изучение персональных компьютеров. Все подозрительные факты фиксируются протоколом с последующим вызовом на допрос.

Мазейкин отметил, что те, кто заявляет о нарушении своих прав или оказывают сопротивление - задерживаются с предъявлением обвинения по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

- На данный момент известно о задержании сотрудниками СБУ бывшего работника железнодорожной станции Иннокентия Дьяченко, на мобильном телефоне которого найдены старые фотографии погрузки подразделений 92-й бригады ВСУ. Террор мирных жителей продолжается, - сказал офицер пресс-службы УНМ ЛНР.

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