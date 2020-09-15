Сборная ДНР по тайскому боксу привезла трофеи из Абхазии. Фото: Минспорта Республики

Спортсмены Донецкой Народной Республики приняли участие в турнире по тайскому боксу «Кубок Георгия Победоносца», который проходил с 10 по 13 сентября в Республике Абхазия. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма ДНР.

- В соревнованиях участвовали порядка 400 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, Сочи, Алании, Волгодонска, Ростова-на-Дону, Калининграда, Краснодара, Санкт-Петербурга, Богородска и Владикавказа, - рассказали в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

Донецкую Народную Республику на турнире представляли 13 человек. Наши спортсмены завоевали 13 медалей, из которых 3 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых.

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