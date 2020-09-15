В Донбассе украинские боевики пригнали бронетранспортеры в жилые районы. Фото: ВКонтакте

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в жилые районы. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники: из состава 14-й отдельной механизированной бригады - одна боевая машина пехоты и четыре боевые бронированные машины в жилых районах населенных пунктов Трехизбенка, Причепиловка и Новотошковское; из состава 30-й отдельной механизированной бригады - три боевые машины пехоты и одна боевая бронированная машина на территории садовых участков в населенных пунктах Орехово и Катериновка, - рассказал он.

Осадчий также проинформировал, что военные 30-й бригады разместили на границе участка разведения «Золотое» бронетранспортер. Это является нарушением дополнительных мер по обеспечению перемирия и подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 14 сентября.

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