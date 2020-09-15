От коронавируса в ДНР за прошедшие сутки умерли пять человек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За все время коронавирус в ДНР выявили у 2848 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- Согласно исследованиям, проведенным 14 сентября, выявлено двадцать четыре случая заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписаны 54 человека, - говорится в сообщении.
В Республике сохраняется высокий уровень смертности о новой коронавирусной инфекции. Так, только за прошедшие сутки чиновники зарегистрировали пять летальных случаев.
- Мужчина в возрасте 79 лет и женщины в возрасте 58, 57, 87 и 70 лет, - констатируется в сообщении.
Сейчас в Республике в инфекционных стационарах лечение проходят 1174 пациента. За все время выздоровели 1511 человек, умерло - 163.
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