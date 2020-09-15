17 сентября одному из лучших футболистов в истории донецкого «Шахтера» Владимиру Сафонову исполнилось бы 70 лет. Фото: Вячеслав Шарафутдинов/ВКонтакте

В начале 70-х годов перед главным тренером донецкого «Шахтера» Олегом Базилевичем стояла задача возродить команду.

- 71 году горняки покинули Высшую лигу и было очень грустно, - рассказывает пресс-атташе футбольного клуба «Шахтер» с 1995 по 2001 год Вячеслав Шарафутдинов (тогда ему было 15 лет, и он ходил на все матчи). - Олег Базилевич приглашал новых футболистов, в числе которых оказались два легионера, которым было суждено стать звездами «Шахтера». Нападающий из Минска Виталий Старухин и полузащитник из Иваново Владимир Сафонов.

Вячеслав Викторович сообщил, что пригласить Сафонова предложил Виктор Звягинцев, игравший с ним в юношеской сборной. Владимир Сафонов проявил себя самоотверженным игроком. Он на высокой скорости проходил по флангу и в английском стиле навешивал Старухину. Нередко талантливый полузащитник изловчался и самостоятельно забивал голы. Он обыгрывал защитников соперника и забивал прямо из пределов штрафной площади.

В 1972 году Сафонов стал серебряным призером Первой лиги СССР и помог обновленному «Шахтеру» выйти на уровень элитных игр. О Владимире ходила слава как о везунчике - он практически не получал травм. В результате, играл очень много. Из десяти сезонов, проведенных в Донецке, он в четырех случаях сыграл не меньше 30 игр в чемпионате СССР, еще однажды - 29.

Владимир Сафонов - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 1972 года. Вице-чемпион Советского Союза в 1975 и 1979 годах. А также обладатель Кубка СССР в 1980 году.

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