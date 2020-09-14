Погода в Донецке на день: 15 сентября в ДНР ожидается +27

В Донецке все еще по-летнему зелено. Фото: Евгении Ка

В сентябре у дончан даже не бабье лето, а просто лето. Бабье лето в Донбассе обычно в октябре.

Вот и вторник, 15 сентября, обещает быть ясным и без осадков.

Днем температура воздуха прогреется до +27, вечером будет +14.

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.

И наши предки не слишком ошибались, с пятницы в Донбассе ожидается снижение температуры до +18, вечером +9, а потому наслаждаемся погожими деньками.

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