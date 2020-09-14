Погода в Донецке на день: 15 сентября в ДНР ожидается +27

В Донецке все еще по-летнему зелено. Фото: Евгении Ка
В сентябре у дончан даже не бабье лето, а просто лето. Бабье лето в Донбассе обычно в октябре.
Вот и вторник, 15 сентября, обещает быть ясным и без осадков.
Днем температура воздуха прогреется до +27, вечером будет +14.
15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется.
И наши предки не слишком ошибались, с пятницы в Донбассе ожидается снижение температуры до +18, вечером +9, а потому наслаждаемся погожими деньками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в ДНР ускорят паспортизацию
Очередь за паспортами ДНР растянулась до 2023 года (подробнее)