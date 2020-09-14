Винни-Пух, который танцует хип-хоп и читает рэп, Пятачок, мечтающий похудеть и другие: Драмтеатр презентовал очередную премьеру

Винни Пух и его друзья ждут зрителей на Сцене на Садовом. Фото: МДТ им. Бровуна

На Сцене на Садовом МДТ имени М.М. Бровуна состоялся премьерный показ сказки о добрых делах и пытливом уме, которую по мотивам повести Алана Милна поставил режиссер Игорь Рыбчинский.

Герои, сохранив внешнее сходство с известными персонажами, обрели новые черты характера, близкие и понятные не только современным детям, но и их родителям. Винни-Пух прекрасно танцует хип-хоп и читает рэп. Пятачок отчаянно хочет похудеть к лету, а Кролик Арсений – клёвый и может отправить друзей в путешествие по виртуальной реальности. Всего в постановке задействовано два состава артистов. Так, роль Винни-Пуха исполняют – Дмитрий Фёдоров и Иван Химченко, Пятачка – Анна Костельникова и Анна Афанасьева, Кролика – Андрей Кочедыков и Александр Рыбчинский, Сову, Кота – Дарья Кулинич и Мария Молодова, Ослика Иа – Евгений Попов и Игорь Рыбчинский.

- Здесь два по-актёрски равноценных состава. Это сделано из-за технических условий, так как спектакль очень энергетически затратный, – рассказал режиссер. – Это новый взгляд на старую историю, мы изменили способ донесения ее до зрителя. Уверен, посмотрев «Винни-Пуха», зрители в первую очередь получат хорошее настроение, смогут взглянуть на знакомые вещи по-другому, ведь эта театральная версия, несомненно, принесет много открытий. Она интересна и для зрителей детского возраста, и для взрослых.

Скучать в зале не приходится – сюжет развивается очень динамично, и с первых минут захватывает внимание как юных зрителей, так и их родителей, которые с удовольствием вместе с любимыми героями будут праздновать день рождения Ослика Иа, побывают в гостях у Кролика и встретятся с очень музыкальными, но все-таки неправильными пчёлами.

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