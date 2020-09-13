Семейная пара аферистов из Луганска обманывала украинских пенсионеров

Для маскировки аферисты пользовались париками. Фото: НПУ

В Хмельницкой области полицейские задержали мошенников-переселенцев из Луганска. Они «гастролировали» по Украине и выманивали десятки тысяч гривен у доверчивых пенсионеров.

Гражданские супруги – 34-летний мужчина и 42-летняя женщина – во время войны в Донбассе переселились из Луганска в Сумы. В родном городе им было опасно заниматься криминалом – парочка неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи, разбои и преступления, связанные с наркотиками. А на территории Украины «переселенцы» действовали под руководством знакомого, который сейчас отбывает наказание в ЛНР.

«Гастролеры» передвигались по незалежной на такси. Останавливались в гостиницах, которые покидали сразу же после совершения преступления. Для маскировки использовали парики, очки и другие вещи.

В Староконстантинове Хмельницкой области жертвами мошенников стали 79-летний житель с женой.

- Пенсионерам позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что их внук попал в аварию и срочно нуждается в средствах на лечение. Деньги они могут передать знакомым внука, которые вот-вот подъедут на такси. Напуганные пожилые люди отдали незнакомой женщине все свои сбережения в долларах, евро и гривнах на общую сумму более 57 тысяч гривен (145 тысяч рублей), – рассказали в полиции.

Злоумышленников задержали через день – уже в городе Ровно. У них изъяли большую часть похищенных у пенсионеров денег, телефоны, предметы маскировки.

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