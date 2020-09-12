В Донбассе 11-летний подросток поджег новое здание и со своей подругой наблюдал, как его тушат

Пожарные вовремя потушили пламя, иначе бы новое здание сгорело. Фото: НПУ

В подконтрольном Украине Славянске 11-летний парень поджег новое здание, расположенное рядом с супермаркетом в центре города. Происшествие случилось вечером 2 сентября, но только сейчас удалось установить личность поджигателя.

- Возгорание произошло на фасаде здания по улице Свободы, сотрудникам ГСЧС удалось быстро остановить пламя и не дать ему проникнуть внутрь. Это спасло все здание от уничтожения, – рассказали в полиции Славянска.

Проверив записи камеры видеонаблюдения, полицейские установили, что к поджогу причастны парень с девушкой. Их лица рассмотреть не удалось, поэтому в течение несколько дней правоохранители опрашивали возможных свидетелей: сотрудников и посетителей соседнего супермаркета, жителей окрестных домов.

Выяснилось, что поджог совершил 11-летний парень, который жил неподалеку. Подросток решил продемонстрировать своей подруге, какой он крутой. Поджег картонку и засунул ее под обшивку здания. После этого подростки зашли в супермаркет, а на обратном пути остановились посмотреть, как тушат огонь.

Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Но тюрьма поджигателю не грозит. Его поставят на профилактический учет. А родителей привлекут к админответственности. Кроме этого, они компенсируют ремонт здания.

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