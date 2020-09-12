Стало известно, что стало камнем преткновения на переговорах о прекращении конфликта Донбасса

Дмитрий Козак рассказал, почему нет прорыва на переговорах. Фото: Скриншот видео youtube.com/RT

На встрече политических советников лидеров стран «Нормандской четверки» по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе прорыва достигнуто не было. Об этом заявил журналистам заместитель руководителя администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

Он также отметил, что на уровне помощников продолжится диалог. Будет предпринята попытка до конца сентября выработать согласованное решение.

- Такой итог был ожидаем с учетом политики, проводимой Киевом, - отметил донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Достаточно вспомнить, как расправились с Витольдом Фокиным за его попытку найти компромисс.

Не случайно Дмитрий Козак подчеркнул, что ключевой вопрос, камень преткновения - как будут дальше в Контактной группе и в «Нормандском формате» вырабатывать решения: на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений. Ведь в Киеве на уровне официальных лиц постоянно звучат заявления о необходимости пересмотреть Минские соглашения, что они не устраивают Украину.

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