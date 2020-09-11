Украина сократила подачу воды в восемь городов ЛНР

Подача воды сокращена в 8 городов ЛНР. Фото: архив «КП»

В МЧС Луганской народной Республики сообщили, что украинская сторона сократила подачу воды в восемь городов ЛНР и поселок городского типа Славяносербск.

- Согласно уведомлению коммунального предприятия «Попаснянский районный водоканал», в связи с обесточением насосных станций с 10.00 10 сентября 2020 года до возобновления напряжения прекращена подача воды с территории Украины, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды сокращена в Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Первомайск и пгт. Славяносербск.

- Недопоставка воды в вышеуказанные населенные пункты составит не более 70%, - уточнили в МЧС.

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