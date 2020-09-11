Киевские силовики обстреляли Голубовское в ЛНР

ВСУ обстреляли Голубовское. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попал район поселка Голубовское.

- Огонь велся из стрелкового оружия, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Тем временем, ВСУ ни разу не нарушили режим прекращения огня в ДНР, но нарушили условия дополнительных мер усиления и контроля перемирия, проводя инженерные работы на позициях.

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