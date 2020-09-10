ВСУшники устроили на съемной квартире склад оружия

Война войной, а бизнес бизнесом. Фото: Минобороны Украины

Хозяйственный менталитет украинцев не дает сбоя даже на войне. Около килограмма взрывчатки, гранаты и мины, похищенные украинскими военнослужащими из зоны операции объединенных сил, хранились в съемной квартире для последующей продажи.

- Военной службой правопорядка проводится разбирательство по факту недостачи в 79 бригаде около килограмма взрывчатки, восьми гранат, более 800 патронов к стрелковому оружию и нескольких десятков сигнальных патронов и мин, - сообщил сегодня заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По предварительным данным следствия, боеприпасы были похищены военнослужащими первого батальона бригады с целью продажи на территории Украины, после ротации соединения из зоны ООС. Боеприпасы хранились в квартире, которую снимал в поселке Курахово к западу от Донецка один из боевиков.

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