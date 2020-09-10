Красный крест доставил в ЛНР 500 теплиц

В составе груза 500 теплиц, емкости для воды и приспособления для капельного полива огорода, а также стиральный порошок. Фото: ЛИЦ

Международный Комитет Красного Креста (МККК) доставил в Республику гуманитарную помощь для жителей прифронтовых населенных пунктов, чьи придомовые хозяйства получили повреждения от обстрелов со стороны ВСУ.

- Мы очень рады, что сегодня наконец-то прибыл гуманитарный груз – четыре грузовика - весом более 56,1 тонны", - сообщил глава луганского офиса МККК Ги Брюйнинкс.

Глава офиса МККК отметил, что эти теплицы позволят семье, школе или детскому дому полностью обеспечить себя овощной продукцией на своем приусадебном участке.

- Завтра прибудут еще 10 или 11 грузовиков с грузом весом 93 тонны. Через неделю будет еще один конвой, еще через две недели – следующий. Всего 40 грузовиков.

Он добавил, что сегодня, 10 сентября, МККК доставит в Луганск гуманитарный груз с медицинским имуществом, среди которого, в том числе будут и препараты для борьбы с заболеванием СОVID-19.

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