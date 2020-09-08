Дневник донцкого водителя : Я своих пассажиров аспирином не душу

Парк донецких маршруток постепенно обновляется, но старых машин еще много Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

45 – летний Владимр Миксименко вовсе не похож на матерого сурового водилу. Строго следует запретам, по мобилке не болтает во время движения, на остановках едет без земных рывках, от которых у людей выпадают сумки, телефоны, да и сами получают ушибы.

К томе Владимир верующий. Раньше ходил на Октябрьский в храм святого Игнатия. А потом ему пришеля по душе храм Всех Святых. Да и сами прихожане ему во многом помогли.

«Однажды колоесо отлетело прямо на дороге»

Я не хотел уезжать из Донецка. Дом сам лет за пять построил. Работал на шахте. Потом получил запыление легких и ушел таксовать. Потом сел на маршрут №70 – самый длинный в Донецке. Но с началом войны парк не обновлялся, машины ломались, и безопасность ни пассажирам, ни пешеходам я не гарантировал. Однажды колоесо отлетело прямо на дороге, хорошо, что живы все остались.

Сейчас ситуация получше, но 70 – ый самый «убитый» маршрут. Водителей наняли процентов на 80 дедушек, которые не то что ездят с приключениями, а еле дышат.

А уехал пять лет назад, когда крышу разбил снаряд ВСУ. За домом присматривают соседи, и я навещаю.

Дети поступили в вузы Харькова, жена отправилась со мной в поисках новой жизни. На Украину мне нельзя – в свое время. Я не воевал, но ополченцев к позициям подвозил. Теперь красуюсь на «Миротворце».

В крупных городах найти работу трудно

Сначала поехал в Москву. Работу так и не нашел, на стройке только. Но с цементом мне работать нельзя. Потом отправились в Питер. Тоже ничего. Причем, зарплату сборщика мебели я бы получал ровно столько, чтобы заплатить за жилье.

Здесь снимаем двушку за 18 тысяч рублей. Еще мне разрешили держать клетку с перепелочками, так что яиц хватает, я даже в храм ношу.

Получаю 45 тысяч рублей. А по выходным беру заказы на переезд людей из ДНР в Ростовскую область и обратно. Так что пока не жалуюсь. Жена подрабатывает уборщицей в супермаркете. Она по образованию учитель английского, но пока не прошла тесты.

Заступается за донецких

В Таганроге мне пришлось по душе. Он чем – то похож на Донецк, но цены ниже. Такие как в Ростове. Только цены ниже. Весь товар на рынки супермаркеты везут из Ростова. И я вожу такие же шоп – туры. Но иногда меня просто возмущают умники, которые, познакомившись с гостями из Донецка, начинают «рубить правду – матку» и учить жить.

Мол, почему они не уехали. Я тут же всупаю, и могу часами рассказывать ПОЧЕМУ. Как нам обещали одно, а получилось совсем другое. Как даже после смены власти в незалежной, ложь политикой осталась главным вектором украинцев.

За пять лет меня еще никто не переубедил.

За дорогу до Ростова промелькнула жизнь

У нас, у водительского братства, есть примета – посадишь красивую девушку на сидение рядом – и день удался. Я вот только запрещаю по телефону говорить. Меня и в салоне эти разговоры раздражают. Но какое мне дело до того, как какая - то бабулька варит борщ, и сколько томатов закрыла.

Но однажды сделал исключение. Подошла интеллигентая женщина лет сорока. Попросилась на переднее сидение. Только предупредила, что будет разговаривать по мобилке. У нее было такое расстроенное лицо, что отказать не мог.

И вот за час с небольшим пути, я услышал, какая трагедия у нее. Они с мужем поссорились, он попал в больницу, ему сделали обследование и выяснили, что у мужика рак. Бедная женщина все время звонила мужу, врачам, требовала еще консультаций. Из ее багажа заметил собранную для него сумку в больницу. Представляю, с какими слезами она это собирала!

И вот, на подъезде к Ростову, ей позвонили и сказали, что диагноз ошибочный. Как она расплакалась! Бормотала мужу, что будет его любить, только не уходи.

На прощанье я сказал, что мое второе имя – Везунчик. Впервые за все время она улыбнулась.

К угрозе коронавируса отношение наплевательское

Звонит как – то приятель из Донецка сделать заказ. Но у меня в этот день смена, и он стал искать другого перевозчика.

Потом перезванивает и так хмуро говорит:

- Представляешь, звоню в солидную фирму с недешевыми ценами, заказываю два места. Девушки – диспетчера вежливые такие! Говорят, поедите в комендантский час, но у нас все схвачено, не беспокойтесь. А через день у жены поднимается температура 38. Я перезваниваю в фирму, говорю, мол заказ отменяйте.

Диспетчер тут же стала орать. Мол вы что, не можете дать жене две таблетки аспирина?

Знакомый хмуро так говорит:

- Вы что, не понимает, что температура – это серьезно? А отправят там на обсервацию, что я буду делать в чужом городе?

Я ему только посочувствовал. Говорю, мол, я своих пассажиров аспирином не душу. Знаете, кто первыми в ДНР завез коронавирус? Парни – строители из подмосковья. У них было температура, они перед контролем наелись таблеток, заразили потом свои семьи. Так и пошла гулять зараза.

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