Сотрудник ДонНАСА погорел на взятке от студента

В настоящее время по данному делу районной и генеральной прокуратурой проходятся следственные действия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из сотрудников Донбасской Национальной академии строительства и архитектуры был взят под следствие прокуратуры за факт требования и получения взятки от студента. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

— По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении подозреваемого должностного лица, по факту получения им взятки в виде материальной суммы в значительном размере, за совершение действий в пользу взяткодателя, которые входят в его служебные полномочия, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УК Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

С помощью денег студент хотел закрыть свою академическую задолженность без фактической сдачи необходимых для этого зачетов и экзаменов. Детали следствия в пресс-службе ведомства не сообщается.

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