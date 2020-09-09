С октября на Украине отменят 25 копеек и часть банкнот

У пожилых людей скопилось много украинских копеек и банкнот в 1 и 2 гривны Фото: Евгения ГУСЕВА

По информации Национального банка Украины, с октября нельзя будет осуществлять оплату монетами номиналом 25 копеек и монетами номиналом 1 гривна образца 1996 года. Также перестанут ходить бумажные банкноты номиналом 1 и 2 гривны, введенных в обращение до 2003 года.

- То есть с 1 октября все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот – до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета, – пояснил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

При этом в ходу останутся монеты в 10 и 50 копеек. В чеках будут применяться правила округления до сумм, кратных 10 копейкам.

Жителям республик Донбасса, которые сейчас не могут попасть на территорию Украины, не стоит переживать за то, что пропадут их «мелкие» заначки. Их можно будет без ограничений и бесплатно обменять во всех украинских банках до 30 сентября 2021 года включительно. А в некоторых – до 30 сентября 2023 года включительно.

Напомним, в прошлом году на Украине изъяли из обращения монеты в 1, 2 и 5 копеек.

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