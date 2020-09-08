На шахте в Макеевке получил травму 39-летний проходчик

Горноспасатели оказали неотложную медпомощь пострадавшему проходчику и отвезли его в городскую больницу. фото: МЧС ДНР

7 сентября получил производственную травму 39-летний проходчик шахты «Калиновская-Восточная» в Макеевке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Советском районе Макеевки по улице Шевченко на шахте «Калиновская-Восточная» в вентиляционном ходке шестой восточной лавы пострадал проходчик 1981 года рождения. Во время проведения работ по выемке угля он получил травму от выпавшего куска горной породы, — сказано в сообщении.

Горноспасатели Макеевки оказали неотложную медицинскую помощь пострадавшему и транспортировали его в городскую больницу. Потребовалось привлечение реанимационно-противошоковой группы (РПГ).

Напомним, «Калиновская-Восточная» - одна из пяти шахт госпредприятия «Макеевуголь».

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