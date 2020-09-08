День освобождения Донбасса 2020: Жители ДНР развернули на Саур-Могиле 60-метровый Солдатский платок с именами героев

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В День освобождения Донбасса многие тысячи жителей со всех городов ДНР приехали на легендарную высоту Саур-Могила. На ней развернули 60-метровый Солдатский платок, как символ памяти о солдатах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. На большом полотнище в цветах Георгиевской ленты написаны имена героев.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На высоте находится мемориальный комплекс в память о подвиге советских солдат. Монумент был разрушен в 2014 году украинскими военными. Здесь похоронены павшие защитники Республики. Поэтому для дончан монумент - память не только о Великой Отечественной войне.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Перед началом митинга благочинный Снежнянского округа протоиерей Сергий и благочинный Торезского округа архимандрит Авраамий в храме-часовне в честь святого благоверного князя Александра Невского отслужили панихиду по военнослужащим, погибшим в годы Великой Отечественной войны и современной войны в Донбассе.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Участники почтили память погибших советских воинов минутой молчания, после чего возложили цветы к монументу, почетный караул произвел ружейный салют.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Затем собравшиеся развернули 60-метровый Солдатский платок, изготовленный активистами общественного движения «Донецкая Республика», как символ памяти о солдатах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. На большом полотнище в цветах Георгиевской ленты написаны имена героев. Его подняли на самую верхнюю точку комплекса.

Там жители ДНР возложили цветы к могилам ополченцев, погибших здесь в ходе обороны высоты от украинских силовиков летом 2014 года. На протяжении всего маршрута с двух сторон от участников митинга стояли юнармейцы, которые держали портреты павших.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- 77 лет назад наши деды освободили Донбасс. Лето 1943 года на Саур-Могиле было страшным. Советские войска атаковали врага при сплошной стене огня, они выстояли и победили фашизм! Сегодня мы чтим память тех, кто не вернулся домой, – сказал Глава ДНР Денис Пушилин, который принял участие в митинге.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Пушилин отметил, что легендарная высота как в 1943-м, так и в 2014-м стала рубежом, началом освобождения славного Донецкого края.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Каждая пядь этой земли полита кровью наших земляков. Мы сделаем все возможное, чтобы будущие поколения не забыли об этом подвиге! Память о Великой Отечественной войне, о ее правде – наша совесть и ответственность. Мы обязаны за нее бороться и отстаивать. Мы будем и дальше передавать память о героизме советских солдат нашим детям, внукам и правнукам, –заявил руководитель государства.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тем временем, у подножия легендарного кургана была размещена выставка-музей под открытым небом с экспозицией, посвященной событиям и героям Великой Отечественной войны. А сопровождалось торжественное мероприятие праздничным концертом.

На Саур-Могиле прошли торжества, посвященные 77-летию освобождения Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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