Украинские военные обстреляли пункт пропуска на юге ДНР

В направлении села Октябрь было сделано пять выстрелов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Сегодня, 8 сентября, ВСУ обстреляли район пропускного пункта «Октябрь» на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- В 12:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Октябрь в Новоазовском районе. Было произведено пять выстрелов из стрелкового оружия, — сказано в сообщении.
По данным СЦКК, стрельба велась из района подконтрольного украинским войскам села Гнутово, расположенного примерно в восьми километрах к юго-западу от Октября. Там находится украинский КПВВ. Сейчас оба пункта пропуска не работают из-за карантина, вызванного коронавирусом.
Также в СЦКК зафиксировали взрыв в стороне Гнутово за несколько минут до того, как украинские военные открыли огонь.
Кстати, за прошедшие сутки ВСУ трижды открывали огонь в направлении территории ДНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Путь Визенталь»: Зачем на Украине придумали «новость» про российские танки, которые выдвигаются в Донбасс
Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)