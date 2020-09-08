Украинские военные обстреляли пункт пропуска на юге ДНР

В направлении села Октябрь было сделано пять выстрелов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 8 сентября, ВСУ обстреляли район пропускного пункта «Октябрь» на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении села Октябрь в Новоазовском районе. Было произведено пять выстрелов из стрелкового оружия, — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, стрельба велась из района подконтрольного украинским войскам села Гнутово, расположенного примерно в восьми километрах к юго-западу от Октября. Там находится украинский КПВВ. Сейчас оба пункта пропуска не работают из-за карантина, вызванного коронавирусом.

Также в СЦКК зафиксировали взрыв в стороне Гнутово за несколько минут до того, как украинские военные открыли огонь.

Кстати, за прошедшие сутки ВСУ трижды открывали огонь в направлении территории ДНР.

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