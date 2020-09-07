Денис Пушилин отстрочил начало операции по устранению украинских укреплений на 9 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР принял решение перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 9 сентября

Об этом сообщил заместитель начальника Управления НМ Эдуард Басурин

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил, что Глава ДНР Денис Пушилин приказал отстрочить уничтожение украинских укреплений, возведенных в нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня.

- В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований, говорит Басурин. - После доклада Главе ДНР о происходящем в районе населенного пункта Шумы, им было принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10.00 9 сентября 2020 года.

Эдуард Александрович отметил, что украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения до 22.00 8 сентября 2020 года предоставить сведения о письменно зафиксированном факте демонтажа незаконно сооруженных укреплений.

- Главнокомандующий также обозначил, что его приказ об устранении данных сооружений не отменен, а отсрочен, - подчеркивает Басурин. - Соответственно, при обнаружении признаков укрепления подлежащих демонтажу позиций или же в случае неустранения Киевом допущенных нарушений до обозначенного срока, с нашей стороны будут немедленно предприняты меры противодействия с целью защиты наших граждан и территории Республики от произвола украинских вооруженных формирований.

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