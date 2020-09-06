Луганский русский театр открыл сезон спектаклем «Шоу должно продолжаться!»

Администрация театра надеется, что «Шоу станет украшением репертуара театра в новом сезоне. Фото: ЛИЦ

Луганский русский театр открыл 82-й сезон постановкой «Шоу должно продолжаться!». Хоть на первый взгляд и может показаться, что это калька фильма с участием Мэрилин Монро «В джазе только девушки», но спектакль даже более достоверный, чем известная кинокартина. Происходящее в «Шоу» отправляет зрителя в события далеких 30-ых годов 20 века.

Тогда на страницах газеты The New York Times появилась статья, описывающая курьезный случай, который произошел во время одной из предвыборных гонок в США. В то время два молодых актера не могли найти работу и потому решились на авантюру. Они переоделись в женские наряды и приняли участие в предвыборной кампании кандидата в президенты США сенатора Бена Брауна. Их в итоге раскрыли, что повлекло публичный скандал, и кандидату пришлось отказаться от участия в выборах.

— Газетная заметка послужила основой для создания нескольких фильмов и пьесы. Каждый из нас вновь и вновь пересматривает остроумную комедию режиссера Билли Уайлдера "В джазе только девушки" с восхитительной Мэрилин Монро. Однако предыстория отсылает нас к французскому фильму "Фанфары любви" 1935 года и немецкому ремейку 1951 года, — рассказали в администрации театра. — Луганскому зрителю театр представляет свою версию курьезной истории. Сюжет возвращает нас к газетной статье, и вам предоставляется возможность следить за динамично развивающимися событиями и перипетиями с героями, которых преследуют сенатор Бен Браун и его молодчики.

По классике жанра, главным актерам пришлось на сцене примерить женские наряды и каблуки. Но гримеры пожалели молодых людей и дали им обувь не на высокой шпильке. Но не просто было не только парням. Актрисе, которая играла главную женскую роль, необходимо было отыграть так, чтобы ее героиня не ассоциировалась со знаменитой Мэрилин Монро. А получилось у нее это сделать или нет, это уже решит сам зритель.

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