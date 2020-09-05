ВСУ оборудуют санизолятор в Луганщине из-за роста больных COVID-19

Наиболее тяжелая эпидситуация, по данным ведомства, на данный момент наблюдается в 24-й бригаде ВСУ. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Киевские силовики оборудуют санитарный изолятор на полигоне в районе села Троицкое. Его вместимость составляет 200 мест. Со слов офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, изолятор необходим из-за увеличения числа военнослужащих больных коронавирусом.

— Ухудшение эпидемиологической обстановки в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, резкое увеличение количества военнослужащих ВСУ, заболевших коронавирусной инфекцией, вынуждает командующего оперативно-тактической группировки "Север" полковника Алексея Шандара идти на крайние меры с целью поддержания подразделений в готовности к боевому применению, — сообщил офицер пресс-службы.

Также из-за ухудшения эпидситуации в подразделениях ВСУ генерал Владимир Кравченко распорядился ввести ряд ограничений. Так, был ограничен въезд в зону «ООС» для мирных людей со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины. Военнослужащим также запрещено контактировать с другими подразделениями и гражданскими.

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