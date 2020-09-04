Ко Дню освобождения Донбасса презентуют новую песню

Владимир Скобцов (справа) и Михаил Хохлов. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова

5 сентября состоится презентация новой песни «Донбасс за нами», на стихи поэта, которого Юнна Мориц заслуженно называет Орфеем Донбасса, члена Союза писателей России Владимира Скобцова и музыку автора Гимна ДНР, композитора МДТ имени М.М. Бровуна, заслуженного работника культуры ДНР Михаила Хохлова. Композиция, посвященная 77-й годовщине освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, впервые прозвучит на телеканале «Оплот».

Песню исполнят вокалистки муздрамы Маргарита Лисовина и Наталья Качура. Планируется, что артисты МДТ имени М.М. Бровуна представят ее на Международном фестивале-конкурсе национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени И.Д. Кобзона.

- Эта песня специально написана к героической дате. В Год Великой Победы – это вдвойне символично. Очень хорошо, что талантливые люди, мобилизовав творческие силы, используя все средства выразительности, умеют донести настоящую правду. Мы сами пишем историю и потому должны быть максимально честны и объективны. Тема освобождения Донбасса, единства и неразрывной связи с Россией никогда не потеряет актуальности, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Наталья Волкова.

Михаил Хохлов так прокомментировал новое произведение:

- На самом деле, эта пеня затрагивает куда более широкую тему. Она не только про Донбасс, она про Россию, про 41-ый. Она про весь славянский мир. Поле боя – это и Куликовское поле, и Курская дуга, и наша земля. И всё сконцентрировано в одном этом тексте. В целом – это песня о борьбе добра со злом.

- Русский язык не предполагает измены родине, — сказал Владимир Скобцов, — язык есть Бог, по определению Бродского. Который век идёт большая война, война с Россией. Который век Россию хотят уничтожить как цивилизацию. Государство невозможно без идеологии, идеология невозможна без культуры и краеугольным камнем здесь является поэзия, способ существования языка, то самое великое русское слово, за которое сражается Донбасс.

Именно на Донбассе сейчас возрождается великая русская гражданская поэзия, звучит именно то слово, которое в сердце народа, а стих точен, прост и понятен всем - от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся простоте, сделать это непросто. И удается немногим. Сегодня в один ряд с поэтами, защищавшими Отечество от носителей европейских ценностей в прошлые века, с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали такие поэты Донбасса, как Владимир Скобцов и такие музыканты, как Михаил Хохлов.

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