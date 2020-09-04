В Макеевке подросток спас из огня пенсионерку

В Макеевке наградили грамотой 16-летнего подростка, который проявил отвагу при спасении пожилой женщины. Фото: МВД ДНР

В Горняцком районе Макеевки наградили грамотой 16-летнего подростка, который проявил отвагу при спасении пожилой женщины. Об этом рассказали в пресс-службе Макеевского ГУ МВД.

Парень заметил дым, выходящий из окна частного дома, в котором жила 62-летняя пенсионерка. Отреагировал мгновенно: схватил ведро с водой и кинулся к дому. Когда услышал крик, подросток разбил окно. При этом осколками порезал руку. Но не отступил, помог пожилой женщине выбраться на улицу.

- Приятно осознавать, что подрастающее поколение нашей Республики растет ответственным и искренним. Только храбрые люди могут прийти на помощь в беде, - отметил замначальника Горняцкого райотдела полиции Алексей Орданский.

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