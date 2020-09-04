Власти ЛНР отблагодарили медиков, которые спасли жизнь подорвавшегося на гранате ребенка

Ребенок остался бы без ноги, если бы медсестры вовремя не заподозрили неладное. Фото: Луганский Информационный Центр

3 сентября на коллегии министерства здравоохранения представители властей ЛНР вручили благодарности медикам, спасших жизнь семилетнего мальчика из Артемовска, который подорвался на гранате.

Происшествие произошло 7 августа. Мальчика сразу же госпитализировали в травматологическое отделение Перевальской центральной районной больницы. Ребенок был в очень тяжелом состоянии. Из-за взрыва гранаты он получил осколочные ранения головы, лба, живота и паховой зоны. Осколки были и во внутренних органах ребенка.

В тот же день его перевезли в столичную республиканскую детскую клиническую больницу, где за его жизнь двое суток сражались лучшие врачи ЛНР из частных и государственных медучреждений. Среди них был первый замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев, главный внештатный специалист Минздрава по хирургии, ректор Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Александр Торба, главврач ЛРДКБ Людмила Белецкая.

— Мальчик перенес тяжелые операции, ему удалили большую часть тонкого кишечника, были повреждены многие органы, в том числе в печени были осколки, был разрыв мочевого пузыря. Мы своевременно пригласили сосудистых хирургов. Вердикт одного из них был в том, чтобы удалить всю правую конечность, поэтому началась вторая борьба. Я была рада, когда оставили бедро, колено, на следующий день голень начала теплеть, на фоне сосудистой терапии состояние стало стабилизироваться, была оставлена вся конечность. Медики этому очень радовались, — рассказала главврач больницы Людмила Белецкая.

Однако это еще не все испытания, через которые предстоит пройти врачам и ребенку. Мальчику назначено еще несколько реконструктивных операций на поврежденной конечности.

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