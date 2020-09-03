В Докучаевске открыли поврежденный в 2015 году детский сад

Детский сад получил повреждения в результате обстрелов. Фото: МККК

Больше 40 детей Докучаевска пошли в отремонтированный детский сад №2, который несколько лет не работал из-за полученных повреждений в ходе украинских обстрелов в 2015 году.

- Здание сада серьезно пострадало в результате боевых действий: были разбиты окна и фасад, в следствии чего учреждение пришлось закрыть, - рассказывают в МККК. - Спустя несколько лет, благодаря усилиям и поддержке Международного Комитета Красного Креста, в здании был проведен капитальный ремонт.

Больше 40 детей Докучаевска пошли в отремонтированный детский сад №2. Фото: МККК

Больше 40 детей Докучаевска пошли в отремонтированный детский сад №2. Фото: МККК

Кроме проведения ремонтных работ, Красный Крест предоставил мебель и все необходимое оборудование для оснащения трех спальных комнат, трех игровых залов, кухни, а также кабинетов психолога и логопеда.

- Помимо этого у нас в планах до конца года обустроить игровую площадку для учащихся детского сада, - сказали в Международном Комитете.

Больше 40 детей Докучаевска пошли в отремонтированный детский сад №2. Фото: МККК

Больше 40 детей Докучаевска пошли в отремонтированный детский сад №2. Фото: МККК

На открытие приехал Сирил Жорена. Фото: МККК

Руководитель офиса МККК в Донецке Сирил Жорена на открытии сада отметил, что восстановление объектов социально значимой инфраструктуры, особенно тех, которые серьезно пострадали в результате конфликта - одно из приоритетных направлений гуманитарной деятельности организации.

- Проект восстановления детского сада в Докучаевске был одним из самых крупных инженерных проектов МККК в регионе, его реализация заняла несколько лет, - говорит Жорена. - Мы рады, что благодаря совместным усилиям, этот проект полностью завершен и сегодня детский сад распахнул свои двери для воспитанников.

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