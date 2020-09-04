«Использовал рыболовные удочки!» Офицер СБУ перебрасывал валюту через реку в ДНР

Подполковник СБУ проявил изобретательность, когда переправлял в ДНР деньги. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Подполковник СБУ проявил изобретательность, когда переправлял в ДНР валюту. Деньги он перебрасывал через реку Кальмиус при помощи рыболовных удочек. Подробности рассказали в Государственном бюро расследований (ГБР), которое передало в суд обвинительный акт.

- Сотрудник СБУ весной 2020 года вступил в сговор с местным жителем и неоднократно переправлял пакеты с валютой через линию разграничения. С территории ДНР и в обратном направлении. Деньги перебрасывали в водонепроницаемых пакетах через реку Кальмиус рыболовными удочками, а также с помощью веревок на деревянной палке. Таким образом, работник СБУ получал прибыль от незаконного оборота валюты за счет разницы курса, – говорится в сообщении ГБР.

Во время обыска у офицера нашли пакет, в котором было 6 миллионов 400 тысяч рублей. Их собирались переправить в ДНР. Помогал подполковнику военнослужащий одного из подразделений ВСУ. Он за мзду обеспечивал беспрепятственный доступ на охраняемый участок линии разграничения вдоль реки Кальмиус.

Подполковнику и его сообщнику грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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