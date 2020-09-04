Солист группы "Агата Кристи" выступит в Новоазовске и Горловке

Вход на концерт бесплатный. Фото: центр медиапроектов "Звезда"

Центр медиапроектов «Звезда» и Управление Народной милиции ДНР приглашают всех на фестиваль талантов «Время Победы», посвященный Дню освобождения Донбасса. Специальный гость фестиваля: российский рок-музыкант, композитор, поэт, саунд-продюсер, солист рок-группы «Агата Кристи» - Вадим Самойлов. Начало в 19:00. Вход на концерт - бесплатный. Также концерт фестиваля талантов пройдет сегодня вечером в Новоазовске и тоже с участием Вадима Самойлова.

У зрителей этих городов есть уникальная возможность не только побывать на мероприятиях, но и воочию увидеть всю гамму и мощь театральной постановки.

Нужно сказать, что организаторами впервые был распланирован полноценный концертный тур «Агаты Кристи» и Вадима Самойлова по городам Республики. Концерты уже прошли в Донецке в День города и День Шахтера, а также в Торезе и Дебальцево.

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