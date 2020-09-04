Денис Пушилин: В Макеевке на пожаре погибли двое жителей, огонь уничтожил девять домов

Количество пожаров в ДНР выросло до 150 в сутки. Фото: Скриншот видео Оплот ТВ

В четверг, 3 сентября, два человека погибли в результате масштабного пожара в Советском районе Макеевки. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

Министр МЧС Алексей Кострубицкий доложил Пушилину обстановку с пожарами, число которых в последние дни значительно увеличилось из-за сухой ветреной погоды.

- Жара и сильный ветер способствовали тому, что во многих городах и районах возгорания трудно было потушить. Обычно в день ликвидируется до 50 пожаров, в последние дни их количество достигает 150! По словам министра, с особо сильными фронтами огня пожарным пришлось бороться в Шахтерском, Новоазовском районах и на границе Макеевки с Енакиево. В Макеевке сгорело девять домов, погибли два человека, - отметил Пушилин.

Возгорание произошло в Советском районе города в поселке Новый Свет. Для его тушения были привлечены силы МЧС из Макеевки, Донецка, Харцызска, Горловки. Помимо погибших есть пострадавшие. Кроме жилых домов огонь уничтожил множество дачных участков.

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