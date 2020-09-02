Погода в Донецке на день: 3 сентября синоптики осадков не обещают

Фото: Евгении Ка

В Донбассе лето не ограничивается тремя месяцами, как правило, сентябрь еще вполне балует дончан теплом. А иногда тепло сохраняется вплоть до октября.

3 сентября в Донецке утром будет держаться ясная погода, днем небо затянет облаками и погода останется такой до позднего вечера. Осадков синоптики нам не обещают.

Днем дончан ждет до +34, вечером температура воздуха снизится до +18.

Наши предки приметили: если в этот день погода ясная - будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов.

Но уже в субботу дончанам обещают долгожданный дождь и небольшое снижение температуры, но, впрочем, продлится оно совсем недолго.

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