Глава ДНР Денис Пушилин: «Дистанционное обучение показало всю значимость традиционного, очного»

1 сентября школьный звонок впервые прозвенел для 15 тысяч первоклассников Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Глава ДНР Денис Пушилин посетил линейки в двух школах – в Донецке и Макеевке. Лидер государства поздравил с началом нового учебного года учащихся и педагогов. И отметил, что сегодня за парты сели около 15 тысяч первоклассников.

— Каждый из нас далеко не единожды присутствовал на празднике первого звонка – сначала в свои школьные годы, потом с детьми, – и каждый раз торжественная линейка волнительна, интересна, наполнена радостными эмоциями.

Это настроение в полной мере испытал сегодня на праздничных мероприятиях в двух учебных заведениях Макеевки и Донецка. Очевидно, как все соскучились по школе! Дистанционное обучение показало всю значимость традиционного, очного образования и живого общения с учителями и сверстниками, — отметил Денис Пушилин.

Также Глава пожелал школьникам в этом году «радостных открытий в увлекательном мире знаний», а выпускникам «упорства в достижении целей и отличных результатов». Не забыл Денис Пушилин и про педагогов.

— Дорогие учителя! Желаю вам терпения, энергии и мудрости. Благодаря вашему опыту и душевной щедрости раскрываются таланты и возможности наших детей. Пусть каждый день нового учебного года станет познавательным путешествием по Стране знаний, — добавил Глава.

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