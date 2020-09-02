В ДНР отремонтируют больницу, в которой не было ремонта почти 60 лет

Ремонт начали делать зимой 2020 года. Фото: ДАН

Сегодня представители власти проверили как идет капитальный ремонт в амбулатории №5 Кировского района Донецка.

Амбулатория №5 была построена в 1962 году, и с тех пор никогда капитально не ремонтировалось, то есть почти 60 лет!

Капремонт начался зимой 2020 года, после обращения жителей района.

- Больница давно не ремонтировалась и, когда я впервые приехал сюда, был легкий шок. Мало того, что в таких условиях работает медицинский персонал, так и люди сюда приходят лечиться, ведь в тех условиях, что здесь были, это невозможно, — отметил Пушилин.

К настоящему моменту в здании отремонтирована кровля, установлены стеклопакеты, новые двери, уложен пол, завезена мебель и сантехника, устанавливается медицинское оборудование.

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