Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 сентября 2020 года: Для школьников Республики сегодня прозвенел первый звонок

В школах ДНР были соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на пандемию, в ДНР 1 сентября школы все же открыли свои двери. Тем временем в лаборатории получили новые результаты тестов на COVID-19. По актуальным данным коронавирус в ДНР выявили еще у 39 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

—31 августа выявлено 39 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 23. По состоянию на 1 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 125 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 2560 человек. На лечении на данный момент находится 1183 пациента, выписаны 1236 человек, а летальных случаев – 141.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе.

В школах Республики также приняли все необходимые противоэпидемиологические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так что первый звонок в этом году прозвенел традиционно 1 сентября. 143 тысяч школьников сегодня сели за парты, из них – 14 тысяч первоклашек.

Но не во всех школах ДНР в этом году есть первоклассники. Школа в Саханке, стоящая буквально на передовой, без преувеличения школа-герой и герои здесь все – и дети, и учителя. В ней обучается всего 31 ребенок.

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