Беби бум: В последнюю неделю августа в ДНР родилось 157 малышей

157 малышей в родильных домах появились в период с 24 по 30 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнюю неделю августа население Донецкой Народной Республике увеличилось на 157 малышей, из них – 77 мальчиков и 80 девочек. Причем в одной из семей двойной повод для радости. У родителей родилась двойня из двух очаровательных девочек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— Молодых родителей поздравляем с рождением деток, малышам желаем здоровья и активного роста, а родителям – мира и благополучия в семьях! — добавили в пресс-службе.

Добавим, что 1 сентября в Республике традиционно начался новый учебный год. Больше 150 подростков сели за парты. Для 14 тысяч из них этот опыт первый. Для первоклассников, несмотря на пандемию коронавируса, провели праздничную линейку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 сентября в Саханке: Как прошел День знаний на передовой

В этом году в саханской школе ни одного первоклассника и три выпускника (подробнее)