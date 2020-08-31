Где в Республике можно подать документы на паспорт РФ по живой очереди

Количество желающих получить паспорт РФ в Республике не уменьшается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 сентября 2020 года в Республиканской Миграционной службе по адресу: ул. Ф. Зайцева, 46в можно будет подать документы на получение паспорт РФ по живой очереди, сообщила депутат НС ДНР Анастасия Селиванова.

Это можно сделать по следующим адресам:

- Республиканская Миграционная служба – г. Донецк, ул. Ф. Зайцева, 46в; - Все городские и районные сектора Миграционной службы ДНР; - Главпочтампт – г. Донецк, ул. Артема, д. 72; - Отделение почты №57 г. Макеевки – г. Макеевка, ул. Советская, д. 3; - Центр почтовой связи «Горловка-1» – г. Горловка, ул. Ленина, д. 8.

Также депутат напомнила, что подать документы на паспорт РФ можно при наличии талона электронной очереди, в котором будет указана конкретная дата и время подачи документов (очень удобно для работающих граждан).

Талон оформляется в любом почтовом отделении ГП «Почта Донбасса» или на сайте госуслуги-днр.рус.

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