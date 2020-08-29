Глава ДНР об освобождении Иловайска от ВСУ: Это была первая значительная победа Народного ополчения

Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В день освобождения Иловайска от украинской армии Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал заявление. Текст был опубликован в телеграм-канале руководителя государства.

- Шесть лет назад вражеские войска планировали захватить Иловайск, чтобы перекрыть дорожные артерии к столице Республики, изолировать ее со всех сторон, - написал Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что намерения официального Киева были вдребезги разбиты ополчением, а брошенные на город многочисленные вооруженные формирования Украины оказались заперты в Иловайском котле.

- Это была первая значительная победа Народного ополчения над украинскими вооруженными формированиями, - подчеркнул Глава ДНР. -Этой победой защитники Республики повторили подвиг 96-й гвардейской стрелковой дивизии, освободившей Иловайск 4 сентября 1943 года в ходе Донбасской военной операции.

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С официальным заявлением выступил официальный представитель ведомства (подробности)