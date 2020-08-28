Погода в Донецке на день: 29 августа пройдет без осадков

Фото: Евгении Ка
Уходящее лето балует дончан теплом. Собственно, оно традиционно для наших широт. Обычно лето оканчивается аж в октябре.
Вот и последняя суббота лета, 29 августа, будет сухой и теплой. Днем синоптики нам обещают +30, вечером +14.
Причем следующая неделя отличается повышением температуры днем до +35.
Утром в Донецке небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков в субботу синоптики не обещают.
В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: "Третий Спас - хлеба припас", поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок - осень продолжительной будет.
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