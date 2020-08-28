Санитарный врач ЛНР пресек фейки о возможном прекращении в сентябре учебного года

Школе быть! Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ЛНР в ближайшее время не планирует вводить дополнительные ограничительные меры из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Республике.

- Цифры говорят о единичных (случаях) заболеваемости (коронавирусом) на территории Республики. Из общего количества заболевших дети составляют очень незначительный процент. Таким образом, мы не планируем в ближайшее время введение дополнительных ограничительных мероприятий, - сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР, главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

Он рассказал, что жители ЛНР активно обсуждают в социальных сетях информацию о возможном прекращении учебного процесса в 20-х числах сентября из-за коронавируса.

Хотя при этом СЭС ЛНР не исключает подъема заболеваемости коронавирусом, вызванного возвращением жителей ЛНР из мест летнего отдыха.

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