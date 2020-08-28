Отдельному отряду Народной милиции ДНР "Купол" присвоено звание "Гвардейский"

100-й отдельный отряд Народной милиции ДНР «Купол» защищает столицу Республики. Фото: ДАН

Глава ДНР Денис Пушилин на собрании в честь пятилетия со дня образования 100-го отдельного отряда Управления Народной милиции ДНР «Купол» поздравил бойцов подразделения с юбилеем.

Указом Главы ДНР за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Донецкой Народной Республики, отряду «Купол» (войсковая часть 08826) присвоено наименование «Гвардейский».

Военнослужащие также были награждены государственными наградами – орденом Республики, знаками отличия «За заслуги перед Республикой» и «Георгиевский крест» IV степени.

- Вы несете службу на самых ответственных рубежах обороны. И, как всегда, делаете это безупречно. С гордостью сегодня вручу военнослужащим подразделения заслуженные государственные награды, - сказал Глава Республики.

В отряд входят разведывательное подразделение, подготовленные и слаженные мотострелковые подразделения, оснащенные бронетехникой, ствольной и реактивной артиллерией.

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