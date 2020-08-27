За прошедшие сутки медики выявили еще четыре носителя коронавируса в ЛНР

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в Республике также были введены ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики ЛНР за прошедшие сутки выявили еще четыре человека с COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Республике было официально зарегистрировано 655 случаев заражения. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ЛНР.

— Всего по состоянию на 09:00 27 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 655. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, — говорится в сообщении.

К настоящему времени, на фоне улучшения эпидемиологической обстановки, большая ограничительных мер значительно смягчена. Местный Минздрав заявляет, что ситуация с коронавирусом в ЛНР полностью стабилизирована и находится под контролем правительства и врачей.

Тем временем в соседней ДНР число зараженных коронавирусом давно перевалило за тысячу. На данный момент в учреждениях здравоохранения находится 1122 пациента, выписаны 1188 человек, летальных случаев – 136.

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