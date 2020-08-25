В Луганске нашли арсенал оружия с маркировками и подписями военнослужащих ВСУ

О найденном оружии в полицию сообщил 44-летний местный житель. Фото: МВД ЛНР

В столице Луганской Народной Республики обнаружили тайник с оружием. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ЛНР.

Отмечается, что о найденном оружии сообщил 44-летний местный житель, который обнаружил тайник в своем дачном домике, расположенном в садовом товариществе «Каштан».

- В подвальном помещении, под грунтом, на глубине примерно 10-15 сантиметров было обнаружено огнестрельное оружие со следами коррозии, обмотанное в полиэтиленовую пленку, - говорится в сообщении.

Всего было обнаружено и изъято 23 автомата АК-74, 23 пистолета Макарова в кобуре и 46 магазинов к нему.

- На оружии и принадлежностях к ним имеются маркировки и подписи военнослужащих ВСУ, - рассказали в правоохранительном ведомстве Республики.

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