Подросток из Шахтерска может получить уголовный срок за избиение несовершеннолетних мальчиков

Парню грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: shahtersk.org

В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики рассказали, что 17-летний местный житель Шахтерска понесет уголовную ответственность за совершение нескольких умышленных преступлений в отношении несовершеннолетних.

- Как установили стражи порядка, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проходил по улице возле многоэтажного жилого дома, где увидел компанию несовершеннолетних, которые играли во дворе, - рассказывают полицейские.

По словам правоохранителей, из хулиганских побуждений злоумышленник приказал двум ребятам проследовать за ним.

- Мальчики, опасаясь физической расправы, подчинились его требованию, - говорят в МВД ДНР. - Издеваясь над детворой, подросток одному из детей ударил несколько раз по щекам, а второму сломал руку ударом ноги.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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