Погода в Луганске на день: 25 августа будет малооблачно и жарко

День пройдет без осадков. Фото: Роман Разум

Во вторник, 25 августа, в Луганской Народной Республике будет жарко. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем.

- С 21.00 24 августа до 21.00 25 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, днем 27-32 градуса тепла, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 11-13 градусов ночью и 27-29 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10-12 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

Народный прогноз погоды: 25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили, если в этот день дождливо - бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная - следует ждать хорошого урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.

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