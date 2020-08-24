СБУ обвинила жителей республик Донбасса в распространении коронавируса на Украине. Фото: штаб "ООС"

Несмотря на все принимаемые Киевом меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, количество заболевших Covid-19 активно растет. В существенном приросте числа зараженных, сотрудники госпогранслужбы и службы безопасности незалежной обвинили жителей республик Донбасса.

- В связи с этим на контрольно-пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях сотрудниками ГПСУ и СБУ проводятся мероприятия по выявлению жителей, постоянно проживающих на территориях Республик, для дальнейшего их обвинения и привлечения к административной ответственности за пересечение государственной границы с признаками заболевания коронавирусной инфекцией, - рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР призвал жителей Республик без необходимости не посещать территорию Украины.

- А также необходимо соблюдать все карантинные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - сказал он.

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