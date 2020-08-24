Украинские пограничники усилили проверки на КПВВ в Донбассе

Для усиленной проверки жителей и транспорта привлечены кинологи со служебными собаками. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Подразделения Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) перешли на усиленный вариант несения службы. Это связано с празднованием 24 августа Дня Независимости Украины. По информации пресс-службы ГПСУ, усиленный режим продлится и 25 августа.

- Для обеспечения безопасности на границе, ритмичного пропуска людей и транспорта через госграницу, КПВВ на админгранице и линии разграничения увеличено количество дополнительных нарядов, в том числе и кинологов со служебными собаками, которые проводят усиленную проверку лиц, направляющихся как на въезд, так и на выезд из страны, – отметили в ГПСУ.

Сегодня на линии разграничения между республиками Донбасса и Украиной работают пункты пропуска «Еленовка»-«Новотроицкое» под Донецком и «Станица Луганская» рядом с Луганском.

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