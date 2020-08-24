Коронавирус в ДНР: новых случаев заражения не выявлено

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 2322 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

За сутки новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не было выявлено. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 23 августа исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - сообщили в Минздраве ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 2322 жителей. Из этого числа 1125 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 128 летальных случаев. Лечение продолжают 1069 пациентов.

- С подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находится 169 человек и 900 на амбулаторном лечении; находятся на обсервации - 505; 2076 человек (за сутки - 4) – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 3162 человек, - рассказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.

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